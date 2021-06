Un loanese campione d'Italia: Gabriele Insolito vince lo scudetto con il Genoa Under 18 - IVG.it

Loano. C’è anche un talento di Loano tra i giocatori del Genoa Under 18 che ieri si è laureato campione d’Italia sconfiggendo la Roma per 2-1 a Cesena. Si tratta di Gabriele Insolito, giovanissimo e talentuoso centrocampista originario proprio della città dei Doria.

Un risultato, quello del Genoa Under 18 guidato da mister Gennaro Ruotolo, atteso da ben undici anni e giunto al termine di un incontro tesissimo e molto combattuto.

Dopo la gioia della vittoria, per Gabriele arrivano anche i complimenti delle istituzioni cittadine. “A nome dell’amministrazione e della comunità – afferma il sindaco Luigi Pignocca – faccio tante, tantissime congratulazioni a Gabriele e ai suoi compagni per questa vittoria così attesa, che è anche in parte ‘loanese’”.

Aggiunge il vicesindaco con delega allo sport Remo Zaccaria: “Gabriele è uno dei tanti talenti cresciuti sportivamente nella nostra città, dalle nostre società sportive, e andati poi a mietere successi a livello regionale, nazionale ed internazionale. Auguriamo a lui e a tutti i suoi colleghi atleti di altre discipline di raggiungere molti altri traguardi e continuare così a portare in alto il nome della nostra Loano”.