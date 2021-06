Tutta la LND in lutto: è scomparso Giuseppe Baretti - IVG.it

Si è spento all’età di 72 anni, dopo aver lottato con tenacia contro una grave malattia, Giuseppe Baretti. Una vita dedicata al calcio, prima come dirigente di società bergamasche e proseguita con la carriera federale che, dalla Delegazione provinciale passando per il Comitato Regionale Lombardia, che lo ha portato sino al Consiglio Federale della FIGC.

Dal 2014 al 2020 è stato presidente del Comitato Regionale Lombardia e Consigliere federale nello scorso quadriennio. Tra gli ultimi incarichi ricevuti quello di componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

“Una grave perdita per tutta la Lega Nazionale Dilettanti – ha dichiarato il Presidente Cosimo Sibilia – Beppe oltre ad essere un dirigente preparato, era soprattutto un uomo di sani principi. Affrontava i problemi delle Società, per le quali era un punto di riferimento costante e preciso, con lo spirito del buon padre di famiglia. Ci mancheranno il suo sorriso bonario e la sua grande competenza”.

Per onorare la memoria di Baretti, sarà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le gare di competenza LND in programma questo settimana (come avvenuto in occasione di Vado – Legnano). Se ne va una persona per bene oltre che un grande amico dello Sport.