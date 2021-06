Tris di conferme per il Soccer Borghetto, sei per il Dego - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Proseguono le conferme, nei club dilettantistici, in vista della stagione sportiva 2021/2022.

In Promozione, per quanto riguarda il Soccer Borghetto, il direttore sportivo Emanuele Scorsone, ha ufficializzato la permanenza in biancorosso di Matteo Di Lorenzo (classe 1993), Giacomo Serra (1998) e Federico Piazza (1987).

In Seconda Categoria, il Dego potrà ancora contare su Ivan Monticelli (attaccante, 1996), Gabriele Bovio (difensore, 1999), Mattia Monticelli (difensore, 1990), Andrea Domeniconi (attaccante, 1991), Manuel Gaggero (difensore, 1999) e Paolo Mozzone (attaccante, 1985).

Nelle foto: i sei giocatori confermati dal Dego