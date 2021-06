Treni, la denuncia di Filt Cgil Liguria: "Capitreno aggrediti per aver fermato i treni sovraffollati” - IVG.it

Liguria. Weekend difficile, quello appena trascorso, nella nostra Regione in termini di trasporti. Non solo per quanto riguarda strade e autostrade, ma anche per il comparto ferroviario, che nell’ultimo fine settimana ha registrato “aggressioni ai capitreno”.

A denunciarlo è la Filt Cgil Liguria per voce del segretario generale Laura Andrei: “Dopo la domenica nera per raggiungere in treno le riviere e il rientro verso Milano, a chiedere un intervento concreto è il personale viaggiante ligure”.

“Il personale di bordo che ha bloccato i treni stracolmi per garantire la sicurezza dei viaggiatori ha ricevuto aggressioni, minacce di denunce e insulti, – ha spiegato ancora Andrei. – Ricordiamo che sui regionali c’è un solo capotreno che in questi giorni si è trovato a dover gestire centinaia di passeggeri che volevano salire sui convogli nonostante non ci fossero più posti disponibili. Una situazione insostenibile per cui servono interventi urgenti”.

La Cgil continua a chiedere “un aumento dei treni, del personale e dei controlli della Polfer nelle stazioni più critiche per garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori”.