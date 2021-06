Tre giorni a vele spiegate alla Lega Navale di Spotorno - IVG.it

Spotorno. Un intenso fine settimana di vela è quello che attende istruttori, atleti e soci della Lega Navale Italiana di Spotorno.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 giugno infatti si rinnova l’appuntamento con il Vela Day: chi desidera provare l’emozione di navigare spinto dal vento può prenotare l’esperienza presso la locale sezione, al Molo Sant’Antonio, e godersi un giro nello splendido Golfo dell’Isola. Le escursioni, in piena sicurezza, sono aperti a tutti, gratuitamente, a partire dai 6 anni di età, e partiranno dalla sede della sezione, al Molo Sant’Antonio. Per partecipare è necessario prenotarsi, scrivendo una mail a lni.segreteria@gmail.com o chiamando il numero 3287537899.

Domenica 20 giugno inoltre, sempre a partire dalla sede nautica spotornese, si svolgerà anche il Trofeo Baietto, una gara di Optimist intitolata a Liliana Baietto, a lungo promotrice della cultura del mare, a cui sono attese oltre 25 imbarcazioni, da tutta la Liguria. I giovani partecipanti saranno divisi in due classi, Under 16 e Under 11 anni. La gara si svolgerà su tre prove ed avrà inizio alle ore 11.