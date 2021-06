Travolto da un'auto sull'Aurelia ad Alassio: grave 20enne - IVG.it

Alassio. Investimento pedonale questa notte sulla via Aurelia ad Alassio.

Secondo quanto appreso, intorno alle 4.30, un giovane è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, all’altezza di Punta Murena. Il pedone, di 20 anni, è stato centrato dalla vettura, finendo a terra dopo l’impatto con il mezzo in transito.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa alassina e dell’automedica del 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito ha riportato un trauma cranico ed altre ferite sul resto del corpo: le sue condizioni sono giudicate gravi.

Sono ancora in corso gli accertamenti e i rilievi sull’investimento, in un tratto di viabilità pericoloso per i pedoni e dove non ci sono strisce pedonali.