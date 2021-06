TPL Linea, successo del progetto “mobility manager”: studenti fondamentali per un trasporto sicuro - IVG.it

Savona. “Con la chiusura di questo anno scolastico non posso che ringraziare i nostri mobility manager e la loro preziosa collaborazione nel servizio di trasporto scolastico di TPL Linea”.

Parole della presidente dell’azienda di trasporto savonese Simona Sacone, che aggiunge: “La loro attività è stata davvero preziosa, raccogliendo le segnalazioni dei compagni di scuola e coadiuvando l’azienda per garantire un trasporto in sicurezza sul nostro parco mezzi, secondo i limiti di capienza: un monitoraggio attento e continuo reso possibile grazie all’interfaccia tra azienda e studenti sviluppata giorno dopo giorno”

“Siamo stati molto contenti di poter coinvolgere gli studenti delle superiori nel piano di potenziamento del trasporto scolastico con il rientro in classe al 75%. Ma non si è trattato solo di una semplice collaborazione, bensì di un progetto più ampio con l’obiettivo di creare una offerta di stage formativi in presenza”.

TPL Linea vuole infatti attivare dal prossimo anno scolastico opportunità formative su quattro diverse aree tematiche: sistemi informativi/informatici, settore comunicazione, Ufficio Movimento e infine il settore tecnico.

“E’ nostra intenzione proseguire la collaborazione e l’interazione con i nostri mobility manager anche nel prossimo anno scolastico, attivando gli stage formativi con la presenza diretta dei ragazzi in azienda e sviluppando nuove progettualità che coinvolgano gli studenti nel settore del trasporto pubblico locale” conclude la presidente di TPL Linea.