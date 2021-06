Toti: "Basta mascherine all'aperto, segnale per una estate di normalità e ripartenza" - IVG.it

Liguria. “Basta mascherine all’aperto! Tutta l’Europa sta decidendo in questa direzione, i numeri del Covid lo consentono, l’estate lo pretende!”. Il governatore ligure Giovanni Toti rilancia così lo stop ai dispositivi di protezione personale per la stagione estiva all’aperto.

Toti riprende quanto sottolineato dall’infettivologo Matteo Bassetti, considerando che il Paese è in zona bianca e senza coprifuoco. La speranza è che dagli inizi di luglio l’obbligo della mascherina possa decadere, un simbolo del Covid da mettere da parte ritenuto anche segnale per una vera ripartenza e progressivo ritorno alla normalità.

La decisione finale arriverà la prossima settimana con il parere del Comitato tecnico scientifico.

Il pressing, considerando i dati epidemiologici e la situazione sanitaria complessiva, aumenta e lo stesso Toti aveva ribadito con forza: “Non possiamo restare in un’Italia perlopiù vaccinata con la mascherina addosso a 40 gradi”, evidenziando anche l’evoluzione costante della campagna vaccinale nel mese di giugno.

“E’ un obbligo che auspico si possa togliere almeno all’aperto” aggiunge ancora Toti, in attesa del via libera del Governo, che dovrebbe invece mantenerla per luoghi e ambienti al chiuso.

Una richiesta che arriva nella seconda domenica di zona bianca, con un messaggio preciso: “Bentornati ai tanti turisti che stanno trascorrendo le vacanze qui o che torneranno presto a trovarci: questa sarà l’estate della ripartenza” conclude.