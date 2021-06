Tornano le "Cene in Jazz" al Boma di Varazze: primo concerto con il trio Perazzo-Cerruti-Cervetto - IVG.it

Il Boma Ristorante Caffè, in via dei Tornitori 2, alla Marina di Varazze, invita il pubblico alla nona edizione consecutiva della rassegna “Cene in Jazz”.

Giovedì 1 luglio alle ore 20:30 allieterà la prima serata il gradito ritorno del Live Jazz Ensemble con Tommaso Perazzo, Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto.

“Siamo pronti ad ospitare di nuovo grandi artisti sulla nostra terrazza fronte mare”, dice l’organizzatore Alessandro Patanè. La cena sarà alla carta o con menù degustazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 019934530.