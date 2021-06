Tennis Fisdir, concluso con successo il Torneo nazionale di Primavera a Garlenda - IVG.it

Garlenda. Un vero e proprio weekend di festa quello appena terminato al Tennis Club Garlenda, con la nona edizione del Torneo nazionale di Primavera di tennis Fisdir, al quale erano presenti ventitré atleti di undici società sportive in rappresentanza di ben sette regioni.

“Garlenda questo weekend è stata la protagonista italiana del tennis per atleti con disabilità intellettivo-relazionale, ambito nel quale il nostro circolo è impegnato da molti anni, affermandosi come una tra le prime realtà a livello nazionale. A tutt’oggi quello di Garlenda continua ad essere l’unico torneo in Liguria valido per le classifiche nazionali, i risultati ottenuti, il riscontro di apprezzamento che atleti ed accompagnatori ci danno ogni volta, ci rende davvero orgogliosi” è la dichiarazione dell’amministrazione comunale garlendina.

I risultati delle finali delle varie categorie sono stati i seguenti.

Singolare Open: Catalano batte Mottura 6/2

Singolare C21: Bezzi batte Vietti 6/0

Doppio Open: Fiorenzato/Zonta battono Catalano/Brignoli 4/3

Doppio C21: Vietti/Giacchetti battono Bezzi/Bicciato 4/1