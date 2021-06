Tennis Club Loano, positivo weekend di crescita - IVG.it

Loano. La squadra maschile di Serie D3 TC Loano A, formata da Federico Dallan, Pietro Sfacteria (under 14), Mattia Demaestri, Tommaso Marchi (under 30) ha giocato ieri la partita conclusiva di girone contro il TC Gli Ulivi di Toirano.

Il Loano si è aggiudicata la vittoria per 3-0 confermandosi primo del girone a punteggio pieno, non avendo perso nemmeno una partita. La squadra loanese accede così ai playoff e giocherà per conquistare la promozione in Serie D2.

Nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 si è svolto il secondo incontro di mental training con la dottoressa Sara Bordo, psicologa dello sport e preparatrice mentale FIT. Gli atleti del TC Loano in queste sessioni si sono impegnati soprattutto in campo con una serie di esercitazioni mirate a potenziare la concentrazione e la presa di decisione. Il prossimo appuntamento si terrà nel mese di luglio.