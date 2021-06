Tari, dalla giunta savonese ok alla proposta della minoranza: -80% per le associazioni di volontariato - IVG.it

Savona. E’ stato approvato dal consiglio comunale di Savona l’emendamento proposto dalla giunta, su sollecitazione della minoranza, che prevede di estendere la riduzione dell’80% anche alle associazioni di volontariato.

La giunta ha proposto di ridurre la tassa sui rifiuti per le attività economicamente: uno sconto che raggiunge l’80% per le attività economicheche hanno avuto problemi legati alle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, la percentuale diminuisce al 30% per gli stabilimenti balneari dovuto alla loro stagionalità.”E’ un sostegno vero e concreto per le imprese“, ha commentato l’assessore al bilancio Silvano Montaldo.

I consiglieri di minoranza manifestano la loro soddisfazione. Il consigliere del Partito Democratico Elisa Di Padova aveva chiesto di presentare l’emendamento per aggiungere questa categoria: “Escluderle voleva tagliare una grossa fetta di realtà savonesi e rientrano a tutti gli effetti in una categoria che va tutelata ed è una rete di sostegno alla cittadinanza per le persone più fragili. Soprattutto perchè le società di mutuo soccorso sono state anche parificate alle attività commerciali negli ultimi decreti”.

“Anche noi siamo soddisfatti – si unisce al coro Barbara Pasquali di Italia Viva – per l’emendamento dopo una lunga discussione che abbiamo avuto in commissione. Metto l’accento sulla questione della informazione delle cartelle relative alla Tari, deve essere ben chiaro che si tratta di sconti finali”.

Il consigliere pentastellato Manuel Meles e Marco Ravera di Rete a Sinistra manifestano preoccupazioni sul futuro: “Ci si augura che i soldi ci siano e bastino a coprire gli sconti. Si vedrà con il rendiconto ma si spera che non vengano fatti passi indietro. SperiamMi preoccupano le scelte degli amministratori futuri”.