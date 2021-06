Tamponamento tra un'auto e una moto a Noli, una ferita al pronto soccorso - IVG.it

Noli. E’ stata trasportata in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure la passeggera della moto che, questa mattina, è rimasta coinvolta in un tamponamento sulla via Aurelia a Noli.

Secondo quanto riferito, intorno alle 11 il mezzo a due ruote su cui la donna stava viaggiando insieme ad un’altra persona ha tamponato l’auto che precedeva.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 ed un’ambulanza della croce bianca di Spotorno.

La donna accusava dolori alla schiena, ma non ha riportato ferite particolarmente gravi.