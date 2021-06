Tampon tax, a Incentivi Italia tra i premi di produzione anche gli assorbenti - IVG.it

In un momento storico dove la parità di genere è uno dei temi più delicati e discussi spicca IncentiviItalia, una startup innovativa creata da una giovane mamma che ha alle sue dipendenze 27 donne under 35.

La sensibilità di Claudia Ghiso verso il mondo femminile la spinge quotidianamente a cercare soluzioni per affrontare le sfide sia in ambito lavorativo che familiare. “Sono rimasta molto colpita dall’iniziativa intrapresa dall’agenzia di comunicazione Mep – racconta Claudia Ghiso – trovo assurdo che nel 2021 esista ancora la tampon tax”. Mep è un’agenzia di comunicazione vicino a Bologna che ha creato un progetto rivolto alle sue dipendente per abbattere questa tassa e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo importante tema, invitando altre aziende ad intraprendere iniziative come la sua.

“Raccolgo l’invito e rilancio! Nella mia azienda, ogni mese sono previsti premi di produzione ai quali ho deciso di aggiungere una fornitura di assorbenti alle mie 27 dipendenti. Ovviamente attraverso un questionario digitale ho raccolto le informazioni necessarie per offrire ad ogni singola dipendente il prodotto che utilizza abitualmente” prosegue Claudia Ghiso.

“Considerando che l’Italia è uno dei pochi paesi al mondo che applica ancora l’IVA al 22% ci auguriamo che iniziative come queste possano moltiplicarsi per convincere il Governo a rimuovere la tampon tax o almeno a portarla al 4% come tutti i beni di prima necessità”.

“Inoltre la Commissione Europea con la programmazione 2021 -2027 ha finalmente dimostrato particolare sensibilità a questo importante tema e con l’obiettivo di ridurre il gender gap pubblica in continuazione bandi rivolti all’imprenditoria femmine; in questa ottica l’Italia ha deciso di istituire il dipartimento per le pari opportunità e la famiglia”.

“Riceviamo quotidianamente richieste di donne che hanno intenzione di aprire una propria attività – conclude Claudia Ghiso – e siamo felici che il lavoro di incentiviitalia possa aiutarle a realizzare i loro sogni attraverso la selezione dei bandi attivi ed il supporto nella compilazione degli stessi!”