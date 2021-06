‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, la puntata del 21 giugno - IVG.it

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 21 giugno la trentacinquesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

Quel signore ipotetico che il 5 ottobre si recò davanti alla bacheca virtuale di via Roma chiedendo ad un altro passante “‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?” oggi se ne torna indietro per l’ultima volta. Rispondendo in senso lato, la Cairese ha fatto una grande annata, è arrivata ad una partita dal sogno promozione ed ha scritto un nuovo capitolo di una lunga storia.