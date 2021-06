‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, la puntata del 14 giugno - IVG.it

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 14 giugno la trentaquattresima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

Ieri pomeriggio si sono giocate le gare di ritorno delle semifinali dei playoff del campionato di Eccellenza. La Cairese, sconfitta 2-1 a Finale, ha comunque passato il turno: nella partita decisiva per salire in Serie D, in gara secca, domenica sera se la vedrà con il Ligorna, che ha avuto la meglio per 3 a 0 in trasferta sulla Genova Calcio.

Ospiti della serata Pierpaolo Baldo, vicepresidente della Cairese, Pietro Buttu, allenatore del Finale, e Giuseppe Maisano, allenatore della Genova Calcio, per parlare di quanto accaduto ieri e per analizzare cosa potrà riservare la finale.