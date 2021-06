"Stpo" al posto di "Stop": a Cairo compare un "nuovo" segnale stradale - IVG.it

Cairo Montenotte. Quando arrivi all’incrocio e sai di doverti fermare, ma davanti a te, scritte sull’asfalto, trovi quattro lettere che all’apparenza possono sembrare nell’ordine giusto. Ma guardandole con più attenzione, ti accorgi, invece, che c’è un errore.

E’ quanto succede a Cairo Montenotte, dove all’incrocio tra corso XXV Aprile e corso Brigate Partigiane, gli addetti alla segnaletica orizzontale hanno invertito l’ordine delle lettere della parola “stop”: il risultato è la scritta “Stpo” che più che un’ordine o un’indicazione sembra una sigla di qualche associazione.

E se come dice Tiziano Ferro in una famosa canzona, “notizia è l’anagramma del mio nome”, in questo caso non ha lo stesso effetto: un semplice errore, una parola senza significato, che per fortuna causa solo qualche sorriso o risata.