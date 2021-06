Stella. Come ogni anno, anche in questo 2021 i capi di gruppi di boy-scout provenienti da diverse regioni d’Italia hanno fatto tappa a Stella, per visitare la casa natale di Sandro Pertini.

Un momento, reso possibile grazie alla collaborazione con la presidente dell’Associazione Sandro Pertini di Stella Elisabetta Favetta, che ha permesso ai ragazzi e ai loro accompagnatori di conoscere meglio la figura del “presidente più amato dagli italiani”.