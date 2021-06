Stadio Bacigalupo, Pasquali e Olin (Italia Viva) denunciano: "Struttura fatiscente e abbandonata" - IVG.it

Savona. “Lo stadio Bacigalupo versa in stato fatiscente e di quasi abbandono oramai da molto tempo. Non è più possibile nemmeno per le società sportive di pattinaggio usare parti di esso per gli allenamenti, in quanto vi sono seri problemi di sicurezza”. Lo denunciano, in una nota, i consiglieri comunali savonesi di “Italia Viva” Barbara Pasquali e Elda Olin.

“Non sta meglio la piscina coperta di Piazza Eroe dei Due Mondi al Prolungamento – precisano i due esponenti di minoranza -, chiusa da tempo immemore senza che la Cittadinanza abbia notizie su cosa ne sarà.

“Proprio per chiedere chiarimenti e chiedere conto di questa situazione, il gruppo consiliare di Italia Viva si è fatto promotore, come prima firmataria la Consigliera Elda Olin, di richiedere la convocazione della terza commissione consiliare permanente, presieduta dal dottor Versace. Anche tutti gli altri commissari, consiglieri di opposizione, hanno accolto con favore l’iniziativa ed hanno firmato la richiesta di convocazione. Quest’ultima si terrà il prossimo 28 giugno alle 15” concludono Pasquali e Olin.