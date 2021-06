Spotorno, la denuncia del consigliere Zunino: "Vico della Posa è in stato di abbandono" - IVG.it

Spotorno. “Dopo 20 giorni siamo di nuovo da capo. Meno di un mese fa avevamo segnalato lo stato di abbandono di Vico della Posa, dove oltre all’erba alta e alla perdita dell’acquedotto, vi era una fuoriuscita di fognatura”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo di opposizione di “Spotorno nel cuore” Giancarlo Zunino.

“Il giorno dopo la nostra segnalazione alla stampa e al deposito dell’interpellanza – spiega l’esponente di minoranza -, l’amministrazione comunale aveva inviato gli operai a tagliare l’erba, ma oggi siamo di nuovo da capo con una fuoriuscita della fognatura che emana un odore nauseabondo e rappresenta una grave situazione per l’igiene delle zone circostanti”.

“Vico della Posa viene utilizzato da residenti e turisti per accedere al centro ed, inoltre, considerata la presenza di un Albergo e dell’unico campo da tennis in paese, e il pericolo che la perdita della fognatura può rappresentare per la balneazione qualora i reflui finiscano in mare, sarebbe auspicabile un rapido e questa volta definitivo intervento da parte dell’amministrazione” conclude Zunino.