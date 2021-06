Spotorno: al via “Mare da Vivere” con la pulizia dei fondali del Golfo - IVG.it

Spotorno. Questa mattina a Spotorno prende il via il programma di educazione ambientale “Mare da vivere”, a cura di Olimpia Sub di Spotorno. Il programma è patrocinato e sostenuto dal Comune di Spotorno.

Il primo appuntamento, come di consueto, riguarda la pulizia dei fondali: questa edizione 2021 – considerata l’emergenza sanitaria – si svolgerà con la sola partecipazione dei soci Olimpia Sub supportati dai soci dell’associazione di pesca sportiva La spotornese. In questa edizione 2021 si aggiungono anche i soci della Lega Navale Italiana e della società italiana cani salvataggio della regione Liguria con gli amici a quattro zampe.

I sub entreranno in acqua in autonomia utilizzando la corsia di passaggio della lega navale e saranno supportati dalle imbarcazioni di appoggio dell’associazione pesca sportiva La Spotornese e della lega navale per il recupero dei rifiuti una volta portati in superficie.

La zona interessata alla pulizia sarà il tratto di mare prospicente il molo di punta S. Antonio. L’assistenza per emergenza sanitaria è curata dalla P.A. Croce Bianca di Spotorno e per lo smaltimento dei rifiuti sarà coinvolta l’azienda SAT, Servizi Ambientali Territoriali, sempre presente a tutte le edizioni.

L’iniziativa “pulizia dei fondali” rientra nel progetto di collaborazione tra Assessorato all’ambiente del Comune di Spotorno e associazione Olimpia Sub e prevede nell’arco dell’anno altre importanti iniziative relative alla salvaguardia dell’ecosistema marino che coinvolgono gli studenti dell’Istituto Comprensivo nel tempo scolastico e cittadini e turisti nel periodo estivo.

Tra i soci del Gruppo Sportivo Olimpia Sub che prenderanno parte all’inziativa, sarà anche presente il sub professionista Paolo Cappucciati, detentore del record mondiale di immersione con attrezzatura ricreativa per un tempo di 24 ore e 13 minuti. Inoltre, come di consueto, anche l’Amministrazione sarà presente in prima linea, con il Sindaco in immersione e l’Assessore all’Educazione Ambientale di supporto in superficie.