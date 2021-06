Spotorno 2021, Vaccarezza incontra l'ex sindaco Zunino: "Un progetto allargato e allargato per governare bene la città" - IVG.it

Spotorno. Tappa spotornese per il consigliere regionale e coordinatore ligure di Cambiamo Angelo Vaccarezza, che stamane ha incontrato Valeria Calcagno e l’ex sindaco Giancarlo Zunino.

“Nel fine settimana è prevista la presentazione del comitato cittadino di Cambiamo! con Toti Presidente’ e ho deciso quindi di scambiare quattro chiacchiere con Valeria, ma non solo – spiega Vaccarezza – Spotorno ad ottobre rinnoverà il consiglio comunale ed eleggerà il nuovo sindaco. Abbiamo, proprio per questo, fatto visita a Giancarlo Zunino, uomo di territorio, rimpianto ex sindaco di Spotorno che, grazie anche al suo lavoro di imprenditore del settore alberghiero, vive la città sulla sua pelle, ne conosce criticità e potenzialità”.

Zunino “è convinto come me, che per governare bene una città, bisogna essere in grado di presentare un progetto inclusivo, allargato, che raccolga esperienze, idee e proposte che, anche se differenti siano complementari, con il solo obiettivo di far crescere radici dove ci sono e svilupparne laddove devono ancora nascere”.

“La Spotorno migliore è quella che va oltre le divisioni, in cui esperienze analoghe viaggiano su binari paralleli con il cuore verso il futuro”, conclude Vaccarezza.