Sport e salute, Brunetto (Lega): "Regione Liguria si candiderà a European region of sport 2025" - IVG.it

Liguria. “Il consiglio regionale oggi ha votato, a larga maggioranza, a favore della mozione della Lega per la candidatura di Regione Liguria a ‘European region of sport 2025’ di cui all’iniziativa promossa da Aces Europe e a seguito del protocollo d’intesa tra l’Ente e l’Associazione, per la promozione dell’attività sportiva quale principio di benessere nella nostra regione ai sensi del ‘Libro bianco sullo sport’ presentato dalla Commissione UE a Bruxelles”.

Lo ha dichiarato il presidente della II Commissione Salute e Sicurezza sociale e consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega).

“Lo sport è benessere e rappresenta un utile strumento per migliorare la salute pubblica. L’avvio di idonee iniziative può quindi favorire una maggiore consapevolezza tra i liguri sull’importanza della relazione sport-salute” conclude Brunetto.