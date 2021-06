Spazi insufficienti a mantenere il distanziamento, in centro a Sassello resta obbligatorio l'uso della mascherina - IVG.it

Sassello. Sarà in vigore da domani e fino al 31 luglio l’ordinanza con cui il sindaco di Sassello, Daniele Buschiazzo, ha disposto l’obbligatorietà dell’uso della mascherina sul territorio comunale e all’interno del centro storico del capoluogo.

Nel documento si ricorda l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno, nella quale si rileva che, nella seduta del 21 giugno, il comitato tecnico-scientifico ha “raccomandato di mantenere l’obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l’uso di tali dispositivi; di mantenere obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale all’aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti; di mantenere l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l’uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”. Il Cts raccomanda, infine, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree “in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario, così come anche in locali all’aperto delle strutture sanitarie”.

Il sindaco rileva che “al fine di scongiurare un nuovo incremento della diffusione del virus in una fase in cui le vaccinazioni stanno sì facendo diminuire i casi, ma il rischio di contagio sussiste concretamente ancora a causa delle varianti, si ritiene opportuno per la sola zona del centro storico del capoluogo di Sassello mantenere l’utilizzo della mascherina anche all’aperto in quanto gli spazi non consentono in molte aree del medesimo di rispettare le norme sul distanziamento interpersonale”.

Allo stesso modo, Buschiazzo sottolinea che in occasione del “mercato settimanale del mercoledì, di quello mensile della domenica e nei vari mercatini che si svolgono nella stagione estiva non sia possibile rispettare le norme sul distanziamento interpersonale e che, pertanto, anche durante questi eventi sia necessario mantenere l’obbligo della mascherina anche all’aperto”.

Da qui la decisione di mantenere obbligatorio “l’utilizzo delle mascherine, sul territorio comunale, all’interno del centro storico del capoluogo di Sassello, in quanto per la presenza di eventuali code al di fuori degli esercizi commerciali e la ridotta larghezza delle vie non è possibile rispettare le norme sul distanziamento, e durante lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, mensile della domenica e in eventuali mercatini su tutto il territorio comunale”. L’ordinanza, inoltre, mantiene il divieeto di “abbandonare le mascherine in aree pubbliche o aperte al pubblico”.