Sona, la voce del capitano Gecchele: “Giocare con Maicon è uno spasso, bellissima esperienza” - IVG.it

Alassio. Come noto ieri, 2 giugno, per gli alassini non è stata soltanto una giornata in cui ricordare la fondazione della nostra repubblica. Allo stadio Sandro Ferrando è infatti andata in scena la raccolta fondi benefica organizzata da “Giovani Alassio”, associazione presieduta dall’energico Giacomo Aicardi. Per l’occasione si sono sfidate Baia Alassio e Sona, due società appartenenti a categorie differenti che hanno però accolto di buon grado di misurarsi tra loro.

Tra le file dei veronesi si è reso protagonista soprattutto Douglas Maicon, eroe del triplete interista il quale ha scelto di misurarsi con nuove sfide nel gennaio scorso. Oltre a lui il terreno di gioco è stato anche calpestato da Evaristo Beccalossi e Luca Galtieri, personaggi di spicco che hanno impreziosito una serata davvero godibile.

Al termine del match si è poi concesso ai nostri microfoni Pietro Gecchele, capitano del Sona ritrovatosi da “dilettante” a giocare insieme ad un campione come Maicon.

Il giocatore del Sona ha esordito dichiarando: “Per noi è stato un onore giocare con lui. Dopo un inizio difficile il brasiliano è riuscito a riprendersi alla grande dispensandoci anche qualche consiglio davvero prezioso, una risorsa davvero incredibile”.

In seguito Giacchele ha rilasciato anche un commento sulla presenza in squadra di Enrico Ruggeri, noto cantante e nuovo acquisto dei veronesi che domenica farà il suo esordio nel campionato di Serie D. Il capitano del Sona ha definito il suo tesseramento come “una mossa per dare visibilità ad una società già di per sè storica”.

Infine Giacchele ha concluso il proprio intervento dicendosi molto soddisfatto per i risultati raggiunti dalla propria squadra, meritevole di un plauso per l’obiettivo salvezza raggiunto con grande anticipo.