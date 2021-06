Softball, lo Star Cairo centra un successo a Castellamonte - IVG.it

Cairo Montenotte. Le ragazze dello Star Cairo, domenica 6 giugno, portano a casa una bellissima vittoria dalla trasferta a Castellamonte, molto impegnativa in quanto la squadra valbormidese è partita rimaneggiata a causa di alcuni infortuni, mentre la formazione torinese vanta giocatrici di grande esperienza.

Gara 1. Ottima prestazione della lanciatrice Laura Acierno, che lancia sei inning senza nulla concedere alle avversarie. In attacco le cairesi non riescono ad essere incisive, merito anche della lanciatrice avversaria che con grande esperienza riesce a gestire le mazze cairese; la partita rimane equilibra fino alla fine e si chiude con il risultato di 4 a 3 per le torinesi.

Gara 2. Le giocatrici dello Star Cairo partono bene; molte battute valide, tra cui quelle di Paola Vassallo e Sara Panelli permettono alle ragazze di portarsi subito in vantaggio. Ottima anche la prestazione difensiva senza errori, con una grande Alessandra Lazzari in pedana di lancio, che controlla senza problemi l’attacco avversario. Finisce 17 a 4 per le cairesi.

Un grandissimo plauso a Giorgia Pezzella, schierata per la prima volta nella posizione di ricevitore, che conduce due partite difficili senza commettere errori, e a Paola Vassallo, preziosa in difesa e decisiva in battuta. Da segnalare l’esordio della giovanissima Alexia Spiteri, che porta a casa il primo punto della carriera.

Prossimo appuntamento domenica 13 giugno alle ore 11 sul campo comunale di Cairo Montenotte contro la temibile squadra delle Avigliana Bees.