Social Day: l’evento dedicato all’innovazione digitale nella Pubblica amministrazione - IVG.it

Savona. Arrivato alla quarta edizione, torna martedì 8 giugno il ‘PA Social Day’, evento nazionale organizzato dall’associazione nazionale Pa Social e dedicato alla comunicazione e innovazione digitale via web, social, chat e intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione.

L’evento quest’anno si svolgerà con un format misto dove i relatori interverranno da varie città italiane per collegarsi alla diretta nazionale: dalle 9 e fino alle 19 collegamenti, interventi, contributi e approfondimenti da tutta Italia, sulla pagina dedicata del sito www.pasocial.info e live su Facebook, Linkedin e YouTube, con aggiornamenti costanti sui profili social dell’associazione Pa Social attraverso l’hashtag #pasocial.

Tanti gli argomenti che saranno approfonditi: sanità, gestione di emergenze ed eventi, smart working e opportunità del digitale, lotta alle fake news, turismo, sostenibilità, cyberbullismo, gestione delle community social, partecipazione sociale, innovazione nei servizi digitali, media education dalle 18 città coinvolte.

Quest’anno il panel Liguria si svolgerà con collegamento dalla sede di Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che è recentemente entrata a far parte di Pa Social: “Transizione al digitale: esempi di servizi per imprese e cittadini” è il tema scelto dal coordinamento Pa Social Liguria. In diretta da Imperia, alle ore 17,55 e moderati da Federico Grasso, coordinatore Pa Social Liguria, interverranno: Enrico Molinari, team coordinator digital promoter Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Blockchain come tecnologia “trust system” per certificare origine, qualità e anticontraffazione dei prodotti”; Alice Barbieri, responsabile progetti di orientamento di Regione Liguria – Aliseo “Aliseo e i servizi digitali della Regione Liguria per i più giovani: l’esperienza con Tik Tok”; Andrea Alejandro Merli, consultant InnoTech Hub, The European House – Ambrosetti – “L’Open innovation, via di sviluppo per la Liguria”.

Il programma completo è consultabile sul sito Web della Camera di commercio Riviere di Liguria.