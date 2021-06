Sistemata la spiaggia comunale di Spotorno, Riccobene: "Creato un alone che sembra liquami, pessima scelta di tempo" - IVG.it

Spotorno. Un alone che “molti turisti e gestori di stabilimenti balneari sia a ponente che a levante hanno scambiato per liquami”. E’ quello che si è creato ieri davanti al litorale di Spotorno e che non è sfuggito al capogruppo di “Adesso Spotorno” Franco Riccobene.

A causare l’alone “la sistemazione della spiaggia comunale, che da settimane era in stato di abbandono, con rifiuti e diverse lamentele che ci sono pervenute”.

Secondo Riccobene si tratta di “lavori che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto eseguire prima dell’inizio della stagione, e comunque non durante la giornata balneare, dando una pessima immagine del nostro Golfo”.