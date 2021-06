Ospedaletti. L’Ospedaletti Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, comunica la fine della collaborazione con mister Andrea Caverzan. Una decisione presa di concerto tra l’allenatore e la società orange.

“Ringraziamo il mister per questo periodo ricco di soddisfazioni, ancorché in un momento così difficile, e augura ad Andrea Caverzan le migliori cose per il suo futuro” dichiarano i dirigenti dell’Ospedaletti.