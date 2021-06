Via alla campagna elettorale di Marco Russo: in 200 ad illuminare l'Agenda per Savona - IVG.it

Savona. Ha preso il via questa sera nei giardini di Villapiana in via Verdi la campagna elettorale di Marco Russo, il candidato sindaco della lista “Patto per Savona” alle prossime amministrative che si terranno ad ottobre.

E per iniziare Russo ha optato per un evento particolare: un flash mob che ha coinvolto i presenti, circa 200 persone, che hanno formato un cerchio intorno all’Agenda per Savona illuminandola simbolicamente con la torcia dei cellulari.

Un’agenda che, come ribadito dallo stesso candidato, tra i concetti chiave ha lo sviluppo sostenibile, la cultura, la comunità, i quartieri e la città strategica.

Tra le presenze più significative: Ferruccio Sansa, ex candidato presidente contro Toti; Barbara Pasquali di Italia Viva che proprio pochi minuti prima dell’evento ha ufficializzato a Ivg la sua adesione alla campagna di Russo; Andrea Melis, ex consigliere regionale del M5S che aveva già dichiarato il proprio sostegno alla lista; gli ex assessori Sergio Lugaro, Franco Lirosi, Elisa di Padova, oltre a diverse figure legate al centrosinistra.

“Sono emozionato perché è una serata importantissima – ha detto Russo durante il suo discorso – ci ritroviamo dopo mesi in cui non era possibile incontrarsi. Non ci possiamo abbracciare, ma almeno possiamo tornare a vederci e scambiare delle parole, nella speranza di riprendere a fare politica come abbiamo sempre voluto fare, cioè nei luoghi e in mezzo alle persone. È bello perché siamo il segno di una città che si anima e che vuole riprendere il proprio cammino e il proprio futuro”.