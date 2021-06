Si è spenta dopo una lunga malattia la professoressa Barbara Petrini: "Persona solare che adorava i suoi ragazzi" - IVG.it

Valbormida. Era molto conosciuta per essere stata insegnante di educazione fisica con una carriera maturata in Valbormida, ma l’impronta più grande l’ha lasciata a Cairo dove è restata per tantissimi anni fino alla pensione. Ma la storia di Barbara Petrini, che da oggi lancia un vuoto nell’entroterra savonese, è fatta anche di grande attivismo nell’associazionismo e nel sociale: Barbara infatti è stata anche membro dello Zonta Club per anni.

Si è spenta all’età di 73 anni a seguito di una lunga malattia che l’ha vista combattere con tutte le proprie forze fino alla fine, ma chi la conosce preferisce ricordarla sorridente e danzante: la professoressa Petrini infatti aveva una grande passione per il ballo latino-americano e non mancava di partecipare ai vari eventi dedicati in compagnia degli amici. I più la ricordano come “una persona solare, giovanile, sempre con il sorriso, disponibile con i ragazzi con i quali instaurava sempre un ottimo rapporto”.

Barbara con grande dolore lascia una famiglia declinata secondo l’amore per la scuola. Insegnante anche la sorella, Augusta, anche lei punto di riferimento per i ragazzi delle medie di Cairo, una in palestra, l’altra in aula. Anche la figlia Sara ha seguito le sue orme fino a diventare insegnate di educazione fisica.