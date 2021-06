Si dà alla fuga dopo aver urtato tre auto in sosta: scoperto il responsabile dopo una serie di indagini - IVG.it

Albenga. Un’autovettura perde il controllo del veicolo e, dopo aver urtato tre auto in sosta, provocando ingenti danni si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. E’ questo quanto accaduto domenica 6 giugno all’una di notte in via dei Mille ad Albenga.

Gli impianti di videosorveglianza della città, oltre a riprendere l’incidente hanno fortunatamente filmato la scena e scovato il veicolo responsabile, nonostante la targa fosse parzialmente illeggibile.

Il personale di polizia municipale ingauna, nel corso di un’indagine che ha visto ispezionare numerose carrozzerie sul territorio comunale si sono imbattuti in un’autovettura in riparazione i cui danni erano perfettamente compatibili con la dinamica dell’incidente e le cui decorazioni (adesivi e fregi sulla carrozzeria) corrispondevano in toto con quanto ripreso dai sistemi di videosorveglianza.

Al proprietario del veicolo (convocato presso gli uffici) non è restato altro che ammettere le proprie responsabilità. A suo carico sanzioni amministrative per aver causato l’incidente, per essersi allontanato senza aver lasciato le proprie generalità (è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi) e per aver violato le norme anticovid sul coprifuoco poiché ancora vigente in quella data.

“L’appello che rivolgiamo agli automobilisti – dicono dal comando – E’ quello di fermarsi sempre in caso di incidente. Le conseguenze, per quanto a volte pesanti, saranno sicuramente meno gravi che in caso di fuga”.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci commenta così: “Ancora una volta la polizia locale di Albenga ha dimostrato le sue grandi capacità e competenze investigative. Solo pochi giorni fa gli agenti, attraverso un servizio di pattugliamento del territorio e la collaborazione con i cittadini che, dimostrando grande attenzione, avevano segnalato la presenza di un furgone, erano riusciti a rintracciare un mezzo rubato il giorno precedente ad Imperia e riconsegnarlo al legittimo proprietario”.

“La notizia relativa ad un’altra importante attività che, attraverso l’utilizzo delle strumentazioni in dotazione alla polizia locale come le telecamere di sorveglianza, ma soprattutto alla grandissima professionalità della squadra specializzata nelle attività di indagine, ha visto l’individuazione del soggetto responsabile di un incidente avvenuto in via dei Mille. Anche queste attività fanno parte del Piano Vannucci/Montan e dimostrano che, quanto avviene ad Albenga non passa inosservato ai nostri agenti. Nel ringraziare ancora una volta la nostra Polizia Locale mi unisco al loro appello di fermarsi sempre in caso di incidente e aggiungo un invito a tutti i cittadini a guidare con prudenza” conclude l’assessore.