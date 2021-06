Shopping "a cielo aperto", creazioni floreali, enogastronomia, raduni d'auto: un'effervescente domenica di eventi in provincia - IVG.it

Il 27 giugno 1898 il capitano Joshua Slocum completò la prima circumnavigazione in solitaria del globo a bordo della sua imbarcazione di nome Spray. Oltre cent’anni dopo gli appassionati “navigatori” nelle frizzanti “acque” del fine settimana hanno la grande occasione di salpare dai rispettivi “porti” e “perdersi” tra il mare magnum di eventi che la “carta” della domenica indica sui diversi punti geografici della nostra provincia.

Albissola Marina inaugura l’estate con il ritorno “a furor di popolo” degli ambulanti del Mercato Riviera delle Palme, i migliori della Liguria. Anno dopo anno la fiera è sempre più garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di commercianti pronti ad accoglierci tutti con il sorriso. Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari troveremo i migliori articoli per goderci al meglio le quattro stagioni.

Altare saluta con gioia e voglia di spensieratezza il principio della “bella stagione” con l’imperdibile Festa di Inizio Estate. L’allegra manifestazione coinvolgerà l’intero paesino della Val Bormida: bancarelle di merci varie, dolciumi e prodotti tipici animeranno le vie della località per creare insieme un eventi che gli appassionati non possono non appuntare sul calendario!

Pietra Ligure si tinge di bluette e si riempie dei profumi delicati di questo fiore caratteristico della macchia mediterranea con la prima edizione della kermesse “Emozioni e… Lavanda. Piacere Lavanda”. Sarà una festa per gli occhi, con le vetrine degli esercizi commerciali decorate a tema, e il palato, con i percorsi enogastronomici ideati ad hoc da ristoratori, baristi, gelatai, pasticceri e panettieri, e un momento importante per conoscere le diverse qualità della Lavanda della Riviera dei Fiori.

Domenica si terrà inoltre la terza edizione di “Testico in Fiore”, gara di composizione floreale per amatori che avrà per titolo “Ricordi di viaggio”. Quest’anno ai primi tre vincitori sarà consegnato il Premio “Sandra Salvo”, a ricordo del giudice di gara delle precedenti edizioni scomparsa recentemente, e la giuria sarà composta da tre giudici dell’Istituto Internazionale Decorazione Floreale Amatori. “Invitiamo tutti gli appassionati a trascorrere un pomeriggio a Testico per godere anche delle bellezze di questo borgo dell’entroterra ligure”, è l’appello dei promotori.

Infine Loano ospiterà “Be Mini on the beach – Summer Edition”, il raduno degli appassionati delle celebri “compatte” britanniche. I partecipanti si ritroveranno in piazza Italia, dove le loro splendide auto daranno bella mostra di sé. Dopodiché si metteranno al volante per una “Mini giro” tra le strade loanesi.