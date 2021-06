Sgombero campo nomadi, Russo: "Gesto che strumentalizza persone a fini politici" - IVG.it

Savona. “Un blitz compiuto, guarda caso sotto elezioni, per nascondere le incapacità e le contraddizioni del centrodestra di Savona. Si poteva e si doveva gestire il percorso in modo diverso, vista anche la disponibilità di numerosi soggetti sociali” è il commento di Marco Russo, candidato sindaco della coalizione di centro sinistra allo sgombero avvenuto stamattina al campo nomadi della Fontanassa.

“Quello di questa mattina – continua – è un blitz messo in scena non certo per risolvere il problema del campo nomadi della Fontanassa. Fermo restando il rispetto della legalità, questo è un gesto che strumentalizza persone e che sfrutta una situazione difficile della città e della società a fini politici”.

“Soltanto adesso – sottolinea Russo – che l’amministrazione ha messo in strada 35 persone, tra cui minori e una bambina con disabilità, si pone il problema di trovare una sistemazione e di dove farle dormire”.

“Il blitz non è dimostrazione di decisionismo, né di difesa della legalità – conclude – ma la reazione nervosa alla propria incapacità di trovare soluzioni”.