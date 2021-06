Settore giovanile e scolastico, storno dei diritti d'iscrizione e restituzione delle quote per l'attività - IVG.it

Che avvenga l’auspicato storno dei diritti di iscrizione lo ha confermato la Lnd per i campionati della stagione 2020-2021 per i quali non vi è stato il riconoscimento del “preminente interesse nazionale”.

Tale misura, tra le altre adottate nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo come i ristori ai club per la valorizzazione di atleti under 23, va ad aggiungersi alla sospensione – disposta sempre dalla FIGC – delle tasse d’iscrizione alle competizioni del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dai Comitati Regionali, considerate quindi come non dovute.

Pertanto le quote saranno rimborsate anche se versate parzialmente e le somme potranno essere accreditate sul “conto campionato” delle singole Società o restituite se richiesto dalle stesse.

Ha così perfettamente spiegato il Presidente Cosimo Sibilia: “Procediamo nella ripresa con interventi mirati e concreti favorendo l’adozione di provvedimenti straordinari, anche in ambito federale, per consentire alle Società di poter programmare con la necessaria serenità la nuova stagione, sia in ambito dilettantistico che giovanile. Per tornare tutti in campo alle migliori condizioni possibili dopo questa drammatica parentesi della pandemia”.

Certamente questa notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal pianeta dilettantistico oramai ridotto allo stremo.