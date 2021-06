Serie D girone A: squalificati sette giocatori e due allenatori - IVG.it

Vado Ligure. Il giudice sportivo ha squalificato sette giocatori, due allenatori, un medico e multato due società del girone A della Serie D.

Matteo Pautassi (Chieri) dovrà saltare i prossimi due incontri.

Francesco Bongiovanni (Bra), Giorgio Conrotto (Chieri), Daniele Rocco (Caronnese), Alessandro Vecchi (Borgosesia), Andrea Ferrando (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Giacomo Cavalli (Sestri Levante) sono stati fermati per un turno.

Fabrizio Daidola, allenatore del Bra, è stato squalificato per quattro gare in quanto “allontanato per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava minacciosamente all’arbitro e gli rivolgeva ulteriori espressioni offensive accompagnate da espressione blasfema”.

Stefano Rossini, allenatore del Borgosesia, è stato squalificato per una giornata.

Aldo Bava, medico del Chieri, è stato inibito fino al 28 giugno “per essere indebitamente uscito dall’area tecnica facendo ingresso sul terreno di gioco di oltre dieci metri. Nella circostanza rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara e ritardava l’uscita dal terreno di gioco”.

Ammenda di 300 euro al Borgosesia “per avere due propri sostenitori, al termine del primo tempo, in più occasioni, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara”.

Il Saluzzo è stato multato di 200 euro “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni) nel proprio settore”.

La classifica marcatori del girone A dopo 37 giornate:

34 reti: Chessa (Castellanzese)

24 reti: Allegretti (Gozzano)

19 reti: Sylla (Gozzano)

18 reti: Merkaj (Bra), Gasparri (Legnano)

15 reti: Buongiorno (Lavagnese), Colombo (Castellanzese), Buso (Sestri Levante), Cocuzza (Legnano)

14 reti: Santonocito (Caronnese/Arconatese), Bramante (Borgosesia)

13 reti: Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Alfiero (Fossano), Ravasi (Chieri)

12 reti: Donaggio (Imperia), Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

11 reti: Demontis (Sanremese)

10 reti: Spoto (Derthona), A. Aiola (Borgosesia), Poesio (Casale), Ngom (Folgore Caratese), Banfi, Corno (Caronnese)

9 reti: Marianelli (Sestri Levante), Romano (Sanremese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

8 reti: Capelli (Città di Varese), Corti (Castellanzese), Selvatico (Sestri Levante)

7 reti: Bingo (Legnano), Coccolo (Casale), Pastore, Pavesi (Arconatese), Gagliardi (Sanremese), Valenti (Vado/Chieri), Otelè (Città di Varese), Valagussa, Macrì, A. D’Antoni (Folgore Caratese), Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

6 reti: Sardo (Saluzzo), R. D’Antoni (Vado), Balla (Città di Varese), Di Lernia (Legnano), Colombi (Casale), Croci (Sestri Levante), Gaeta, Campagna (Bra)

5 reti: Braidich (Legnano), Jeantet, Tanasa (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pellicanò (Sanremese), Ebagua (Città di Varese), Aloia (Borgosesia), Franchini (Casale), L. Di Salvatore (Fossano/Imperia), Avellino, Alluci (Lavagnese), Siani (Caronnese), Gonella (Saluzzo), Capra (Imperia), Marchisone (Bra), Gueye (Derthona), Marquez (Sestri Levante)

4 reti: Cappelluzzo (Bra), Cirrincione (Sestri Levante), Beretta (Legnano), Giglio (Imperia), Addiego Mobilio, D’Orsi (Lavagnese), Gobbi (Arconatese), Vita, Convitto, Lo Bosco (Sanremese), Carrer (Saluzzo), Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Spera (Chieri), Emiliano, Concas, Zerbo (Derthona), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini (Arconatese), Sbarbati (Vado), Ghilardi, Fusi, Mecca, Bigotto, Zazzi (Castellanzese)

3 reti: Perego (Borgosesia), Ronzoni (Legnano), Disabato (Città di Varese), Piraccini (Gozzano), Bettoni (Casale), Bernardini, Boiga (Vado), Menegazzo (Arconatese), Conrotto, Ferrandino, Pedrabissi (Chieri), Gnecchi (Imperia), Calì, Scaringella, Vernocchi (Caronnese), Tosi, Carli (Saluzzo), Cantatore, G. Basso, Solinas, L. Oneto (Lavagnese), Lala (Vado/Bra), Daqoune, Cardore (Bra), Pane, Puricelli, Ferretti (Sestri Levante)

2 reti: Travaglini (Caronnese), Mastaj, Vono, Kayode, Carboni (Gozzano), Scarlino (Sestri Levante), Mullici, Lewandowski (Casale), Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Foglio (Arconatese), Gualtieri, Manasiev, Draghetti (Derthona), Malltezi, Sancinito, Cassata, De Bode, Malandrino (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Ale. Rossi (Bra), Rivi, Szafran, Matera (Borgosesia), Pedalino, Vignali, Strumbo (Vado), Bianco, Gerbino, Castelletto (Chieri), Minaj, Lillo (Città di Varese), Mikhaylovskiy, Diallo (Sanremese), Bedino, Gaboardi (Saluzzo), Rovido (Lavagnese), Luoni (Legnano), Cozzari, Troiano, Di Stefano, Kouda (Folgore Caratese), Alushaj, Concina (Castellanzese), Simoes, Lazzaretti, Adorni, De Riggi, Galvagno (Fossano), Chiappino (Fossano/Bra)

1 rete: Torin, Battistello, Becerri (Caronnese), Bonaccorsi, Areco, Bajic, Baiardi, D’Amuri, Corigliano, Monteleone, Bernardo, Vecchi (Borgosesia), Bartulovic, Agnelli, Silvestro, Marconi, Finessi, Drogba, Ciko (Folgore Caratese), Albani, Romani, Scotto, Coulibaly, Giraudo, Manuali, G. Di Salvatore, Brondi, De Souza, Coviello, Specchia, D. Aloia (Fossano), Scannapieco, Grandoni, Minasso (Imperia), Saltarelli, Tos, Magnaldi, Capellupo (Bra), Radaelli, Gianola, Brusa, Nava (Legnano), Ientile, Gomis, Romeo, Vecchierelli, Spinelli, M. Bianchi, Giovane, Marra (Arconatese), Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi, Benassi, Ozara, Mosole (Chieri), Gambino, Costantin (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, A. Bacigalupo, L. Casazza, Saccà, Taddei, Gulli (Vado), Diallo, Doratiotto, Sturaro, Bregliano, Murgia (Sanremese), Varela, Lipani, Magné, Draghetti, Cardore, Brumat (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta, Mancuso (Saluzzo), Pavan, Rampin, Confalonieri, Cella, Carta (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rossini, Romanengo, G. Bacigalupo, Cito, Lauro (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Nouri, Cintoi (Casale), Fall, Mapelli, Romeo, Polo, Aiolfi (Città di Varese), S. Bianchi, Bonaventura (Sestri Levante)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino, Serino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia), Bellocchio (pro Caronnese), Negri (pro Derthona), Emiliano (pro Castellanzese)