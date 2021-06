Serie C, l'Albisola Pallavolo maschile sogna in grande, ma il sestetto femminile saluta la lotta promozione - IVG.it

Mancata promozione. Il primo verdetto per i “sestetti maggiori” dell’Albisola Pallavolo è arrivato. Questo però non è gradito ai colori biancoazzurri e anzi, ha il sapore di una vera e propria beffa. Le ragazze allenate dai coach Valle e Lavagna hanno infatti perso un match dal sapore di spareggio promozione, una partita fondamentale che non ha sorriso per svariati motivi.

In primis ha sicuramente influito la maggior esperienza delle avversarie, trascinate da una Denisa Marku in stato di grazia. Anche la presenza inaspettata di un gremito numero di spettatori ha però fatto la sua parte, condizionando in maniera negativa la prestazione di Manitto e compagne.

17-25, 27-25, 25-21, 25-23, questi i parziali di una sfida davvero infima per l’Albisola Pallavolo, battuta da un Lunezia Volley che adesso può sognare in grande. Discorso diametralmente opposto invece per quanto riguarda il sestetto maschile biancoazzurro. Arzarello e compagni hanno infatti vinto ancora, alimentando le speranze di un salto di categoria tanto bello quanto forse addirittura inaspettato. La seconda sconfitta consecutiva dei grandi favoriti del Colombo Genova contro il Volley Team Finale non ha infatti avuto altro effetto se non quello di caricare al massimo i ragazzi di coach Agosto, usciti vittoriosi dall’ostica trasferta di Sarzana contro il Volley Colombiera per 3-1.

14-25, 25-20, 13-25, 20-25: ecco il racconto in numeri di quattro set davvero al cardiopalma, una partita che sembrava in cassaforte dopo il primo parziale e successivamente completamente avversa nel secondo, con l’Albisola che è stata brava a mantenere i nervi saldi ritrovando poi punti e bel gioco dal terzo set in poi.

Il grande appuntamento adesso è quindi fissato per giovedì 17 giugno, data della sfida di ritorno contro il Colombo Genova che svelerà le reali ambizioni degli atleti biancoazzurri. Cogovolley e Admo saranno invece gli ultimi due ostacoli per Manitto e compagne, comunque determinate per cercare di vincere e convincere alla ricerca di un prestigioso secondo posto.