Serie C: la lotta per la promozione è aperta a tre squadre

Savona. Il calendario della Serie C maschile di pallavolo è tortuoso e ancora complesso, nonostante un girone abbia già visto in campo le gare dell’ultimo turno. È l’esito di questa stagione difficile, nella quale la Serie C ha avuto almeno la possibilità di giocare, a differenza di molti campionati minori.

Nel girone che assegnerà le promozioni, in vetta al momento è il Finale: i sedici punti dei ragazzi di Paroli e Savio sono giunti dopo dieci gare e saranno anche lo score conclusivo del campionato. Martedì 1 giugno l’Avis Finale ha ottenuto una vittoria a Genova contro la Colombo conquistata in tre set, tre punti che valgono la vetta provvisoria ma quasi sicuramente non basteranno. Nella gara del 29, la terza giornata regolare, l’Avis aveva ospitato gli stessi genovesi e, in vantaggio per due set a zero, avevano subito una rimonta spinta fino al tie break. I padroni di casa si erano comunque aggiudicati i due punti, ma lasciando ossigeno alla squadra di Bottaro.

Al secondo posto, con una sola lunghezza di distanza, è l’Albisola: nel turno del passato weekend capitan Arzarello e compagni si sono imposti con un netto 3-0 sulla Pallavolo Futura Avis Bertoni, sorpassando la Colombo, caduta a Finale e ora a 14 punti.

Più indietro in classifica, con nove punti in sei gare, la Grafiche Amadeo Sanremo: la vittoria di sabato 29 è valsa per Gioele Gazzera e compagni il sorpasso sulla squadra di Ceparana e proprio sui diretti rivali di Sarzana, che ora chiudono la classifica.

Il secondo girone, che completerà la classifica della serie, è invece fermo da una decina di giorni. L’ultimo match è datato 27 maggio e ha visto la Sant’Antonio espugnare il terreno di casa della Spazio Sport con un robusto 3-1. In classifica guidano proprio i ragazzi della Sant’Antonio con nove punti, mentre Sabazia e Tre Stelle restano a quota tre e la Spazio Sport è ancora ferma a zero.