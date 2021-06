Serie C, girone promo: Albisola Pallavolo-Colombo Genova, segui la cronaca in diretta - IVG.it

RISULTATO [LIVE]: Albisola Pallavolo-Colombo Genova 1-2 (25-23, 22-25, 23-25)

Albisola Superiore. Questa sera al Palabesio si respira aria di storia. Non potrebbe essere altrimenti per gli uomini di Claudio Agosto, pronti a dare battaglia ricorrendo a tutte le proprie migliori qualità per chiudere con una giornata di anticipo il discorso promozione. Non sarà di certo facile contro il Colombo Genova, sestetto ben allenato il quale può vantare delle individualità del calibro del talentuosissimo Luca Porro, giocatore duttile che nel suo curriculum annovera già delle presenze con la nazionale. Il coach dei biancoazzurri però alla vigilia ha dichiarato di non voler dar peso a nessuna possibile fonte di distrazione, fattore quest’ultimo che ha dimostrato tutta la determinazione di una squadra affiata pronta a compiere un’impresa davvero incredibile.

Il sestetto locale per far felici i propri tifosi si presenta con i titolarissimi Arboscello, Arzarello (cap.), Sciutto, Skoreiko, Vasylyev e Bisio (libero)

A disposizione ci sono Apicella, Arcidiacono, Grillo, Caviglia, Giacchino, Libri (libero), Turco e Valdora

Gli ospiti rispondono con Porro, Menichini, Lottero, Felicissimo, Rani (libero) e Coppolecchia

Serie C: Albisola Pallavolo contro Colombo Genova

In panchina si accomodano Barbieri, Cafferrata, (cap.), Carradini, Gilardi, Marani (libero), Noto e Russello

Alle ore 20:59 prende il via il match con l’Albisola che immediatamente si porta avanti galvanizzando gran parte dei presenti al palazzetto

Al 4’ di gioco persiste la parità con un 4-4 che descrive al meglio l’equilibrio dimostrato da entrambi i sestetti sul parquet fino a questo momento

I padroni di casa si portano sul doppio vantaggio, è 9-7 biancoazzurro

Il turno al servizio di Felicissimo manda in crisi la ricezione albisolese, ma proprio un suo errore permette il cambio palla

È 12-10 per gli ospiti, questo per un primo set dove la potenza sta prevalendo rispetto a qualsiasi possibile scambio prolungato

Esplode la festa biancazzurra: è 12-12 al Palabesio!

Il risultato parla chiaro: nuovo doppio vantaggio per la Colombo Genova, 13-15 il parziale

Turco e Grillo prendono il posto di Arboscello e Skoreiko

Coach Agosto chiama il time out tecnico, al Palabesio è 19-15 per gli ospiti

Prima Arzarello mette giù uno splendido attacco e successivamente Grillo trova le mani del muro: biancoazzurri a -1

Il capitano dell’Albisola è una furia! Un’altra splendida offensiva da parte sua porta il set in parità, è 21-21 tra gli uomini di Agosto e il Colombo Genova

Ad un punto dalla fine del parziale è apoteosi biancoazzurra! Per gli ospiti è la rete a dire di no, il risultato recita 24-23

Al Palabesio dopo un primo set da 27 minuti cambia il risultato, è vantaggio albisolese. Al momento meritano soltanto dei grandissimi applausi gli uomini di Agosto, riusciti a ritrovarsi dopo uno svantaggio di addirittura quattro lunghezze.

Alle 21:30 prende il via con il vantaggio del Colombo il secondo set.

Le mani del muro si piegano, dopo poco è già vantaggio locale al Palabesio

Successivamente la qualità degli ospiti viene però fuori, è 2-4 per i genovesi

Quattro punti separano adesso i due sestetti, il punteggio recita 3-7

In seguito l’ennesimo punto del Colombo Genova allarma coach Agosto: per spezzare l’ottimo turno degli avversari ecco il ricorso al time out tecnico

Gli ospiti tentano di scappare, è 5-10 sul parquet del Palabesio

Un gruppo incredibile di una solidità mentale impressionante: torna in pista l’Albisola Pallavolo, 8-11 il risultato

Permane lo svantaggio di 3 punti per quanto riguarda i biancoazzurri, è 11-14

Skoreiko però prolunga il turno di servizio con una giocata d’astuzia incredibile: appoggio sul muro e siluro a beffare un incolpevole Rani

Successivamente gli ospiti tentano ancora di scappare, ma l’errore di Felicissimo è un fallo ravvisato dall’arbitro portano l’Albisola a -1!

I padroni di casa accusano un passaggio a vuoto, 19-16 Colombo al Palabesio

Il turno di servizio manda ancora in crisi i locali, risultato attualmente sul 17 a 21

I biancoazzurri si confermano immortali, con Turco (subentrato ad Arboscello) che nonostante il ruolo di palleggiatore schiaccia splendidamente il punto del -2: è 20-22 al Palabesio

Secondo punto consecutivo messo a segno dal numero 2 locale! Risultato adesso sul 21 a 23

28 minuti bastano successivamente a chiudere la contesa, il Colombo Genova trova il pareggio fissando il risultato del match sull’1-1

In seguito si riparte alle 22:01 con il turno in battuta di Felicissimo, il quale però dopo un primo punto sbaglia fissando sull’1-1 il punteggio

Con Arzarello al servizio l’Albisola ritrova il pareggio anche per merito della follia di Lottero, è 5-5 al Palabesio

Sorpasso biancoazzurro! Tre errori condannano gli ospiti allo svantaggio, è 9-7 per il sestetto di coach Agosto

Non molla il Colombo Genova, al Palabesio è 11-11

Albisola Pallavolo nuovamente con il muso in avanti, il punteggio recita 14-12

Recuperano immediatamente gli ospiti, nuova parità

I biancoazzurri volano però sulle ali dell’entusiasmo, è nuovamente +2 per i padroni di casa!

Nessuna intenzione di arrendersi per i genovesi, pareggio e sorpasso per Porro e compagni

Colombo Genova sul doppio vantaggio, è 19-17 per i ragazzi di coach Bottaro

Il punto di Lottero costringe successivamente Agosto alla chiamata del time out: è 17-20 al Palabesio

Gli ospiti volano sul 18-22, l’errore di Valdora costa caro ai biancoazzurri

I padroni di casa accorciano lo svantaggio, è 21-23 il punteggio

Monster block albisolese! È 22-24 al Palabesio

Il punto dello svantaggio minuto illude l’Albisola, il Colombo vola al quarto set in vantaggio dopo altri 29 minuti di gioco

Alle 22:34 riprende la contesa, ospiti subito avanti

Blackout totale per i locali, è già 1-6 Colombo al Palabesio

Si conclude la serie infinita del sestetto allenato da Bottaro, è 2-9 il punteggio

Porro in battuta ammutolisce il palazzetto, al Palabesio è 3-11

Dopo pochi minuti il punteggio sembra condannare i padroni di casa, clamoroso 14-3 ospite

Si conclude con quattro punti conquistati il turno al servizio di Luca Porro

Caviglia sbaglia in battuta, 6-15

Colombo Genova sul velluto, con Felicissimo al servizio è 22-9