Semaforo Santa Brigida, manifesti della minoranza in giro per Celle: “Il sindaco ha paura?” - IVG.it

Celle Ligure. Chiarimenti sul semaforo del cantiere Santa Brigida. La minoranza di Uniti per Celle tappezza i muri del paese con volantini.

“Perché Il sindaco non vuole incontrare i cittadini? – si chiede l’opposizione che prosegue -. Perché rifiuta una assemblea pubblica? Perché non risponde alla minoranza che da tempo chiede un incontro con la cittadinanza per chiarire la questione del cantiere sul Rio Santa Brigida?”.

Uniti per Celle incalza il sindaco “Gi slogan della campagna elettorale: la persona al centro! Tutti coinvolti: partecipazione! Allora – si chiede Uniti per Celle – erano solo slogan? Perché il sindaco ha paura?”.