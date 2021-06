Semaforo Santa Brigida a Celle, la richiesta di Mordeglia: “Si proceda a consolidare le case e poi strada aperta” - IVG.it

Celle Ligure. Consolidare le case del centro storico che avrebbero subito danni dal cantiere sul Santa Brigida per togliere i semafori e riaprire la strada. Questo quanto chiesto dal sindaco Mordeglia ad Anas nell’incontro con il prefetto Cananà.

“Il Comune, alla luce anche di quanto riferito da Anas circa lo stato di avanzamento della vertenza in atto con i privati, auspica che nel mese di giugno possano avere inizio le opere di consolidamento”.

Nell’incontro tra Prefetto, sindaco e Anas “è emerso che non ci possono essere altre soluzioni percorribili per ripristinare la viabilità in prossimità del cantiere: occorre prima consolidare gli edifici”.

Il prefetto ha ribadito ad Anas che è necessario impiegare movieri durante i fine settimana fino alla chiusura del cantiere. Anas ha fornito rassicurazioni.