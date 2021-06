Selezione zonale Optimist a Varazze: nulla di fatto - IVG.it

Varazze. Organizzata dal Comitato dei Circoli Nautici del Ponente, Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle, LNI Savona e LNI Sestri Ponente, la regata valida per l’assegnazione della Coppa Challenge Beppe Bruzzone e quale selezione per il Campionato Italiano Classe Optimist è stata caratterizzata dall’assenza di vento, che ha costretto il comitato di regata capeggiato da Roberto Goinavi a rimandare a terra i 66 timonieri della Divisione A (Juniores) e i 20 della Divisione B (Cadetti) che alle 12,30 erano stati fatti scendere in mare nella speranza di riuscire almeno a dare una partenza entro le ore 16, limite massimo per l’inizio di una prova.

Nemmeno Santa Caterina, la cui statua all’estremità della diga di sottoflutto era circondata dalle imbarcazioni del giovani regatanti, è riuscita nell’intento di far arrivare ai fatidici 5 nodi necessari per la partenza.

La giornata si era aperta con il briefing da parte del capo del comitato di regata e del comitato di giuria, Claudio Uras, alla presenza dei soli allenatori, nel rispetto della normativa Covid.

Nell’occasione è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Norberto Foletti, da anni anima della classe Optimist, proprio nella regata dedicata al suo predecessore, Beppe Bruzzone, che aveva portato in Italia le prime imbarcazioni di questa classe.

Per i timonieri Optimist Under 16 che mirano a selezionarsi per il campionato italiano e la Coppa del Presidente, e per gli Under 11 che ambiscono a partecipare alla Coppa Primavela e alla Coppa Cadetti, che si svolgeranno a fine agosto a Cagliari, appuntamento ad Andora sabato 3 e domenica 4 luglio.