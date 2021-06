Seconda Categoria, Priamar scatenata: intesa trovata con Vallone ed Esposito, tornano Ferrigno e Bardhi - IVG.it

Il direttore sportivo Alessio Mantelli ha subito piazzato quattro colpi per avvertire la concorrenza che la Priamar Liguria vuole salire in Prima Categoria. La società ha trovato l’accordo con un poker di giocatori che garantiranno a mister Alessio Bresci una potenza di fuoco considerevole per la categoria.

Arriva in rossoblù l’attaccante Federico Vallone, che in Seconda Categoria ha segnato caterve di goal con il Mallare e che ha calcato anche categorie superiori. Lo scorso anno, ad esempio, era stato scelto dalla dirigenza del Savona per rilanciare il progetto biancoblù. Trascorsi in categorie importanti e, soprattutto, conoscitore della Seconda Categorie anche Claudio Esposito, centrocampista offensivo con un buon feeling con il goal lo scorso anno in forza al Celle in Promozione e protagonista del salto di categoria del Mallare di mister Ghione insieme allo stesso Vallone.

Ci sono poi anche due cavalli di ritorno. Sempre dalle “civette”, torna Christian Ferrigno. L’attaccante aveva vestito la maglia della Priamar nella stagione 2018/19 contribuendo alla salvezza della squadra, che aveva chiuso la prima parte di stagione all’ultimo posto. Uno dei punti di forza di quella rimonta – allora il tecnico era Dario Roso – era stato l’esterno Alfonc Bardhi, duttile giocatore che nelle ultime due annate ha giocato nell’Albisola e che all’occorrenza può anche essere schierato prima punta.

La Priamar si candida senza troppa pretattica a un torneo da protagonista. La crescita del settore giovanile e la gestione del campo “Levratto” di Zinola hanno rappresentato un salto qualitativo notevole per la società, alla quale manca un ultimo tassello per completare l’opera.