Scontro tra due scooter sull'Aurelia a Bergeggi - IVG.it

Bergeggi. Tre ambulanze sono intervenute per soccorrere le persone coinvolte in un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio sulla via Aurelia a Bereggi.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.40 all’altezza dell’ex albergo. Secondo quanto accertato, uno scooter che dall’Aurelia saliva verso la parte alta di Bergeggi si è scontrato contro un altro mezzo a due ruote che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenute la croce rossa di Vado Ligure (con due mezzi) e la croce bianca di Spotorno, oltre ai carabinieri.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto i passeggeri dei mezzi a due ruote non avrebbero riportato gravi ferite: uno di loro è stato trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona, un altro in codice verde presso lo stesso nosocomio.