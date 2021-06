Scontro tra due carrelli nella tratta ferroviaria Savona-San Giuseppe: un ferito portato in ospedale in elicottero - IVG.it

Santuario. Incidente ferroviario questa mattina intorno alle 10.30 nella località savonese del Santuario. In particolare si è verificato un urto a bassa velocità tra due carrelli di due imprese appaltatrici che stavano operando nella tratta Savona-San Giuseppe, chiusa per lavori di manutenzione e messa in sicurezza dopo le alluvioni di novembre 2019.

A essere allertati subito i soccorsi che sono arrivati sul posto con due ambulanze della Croce Bianca di Savona e i vigili del fuoco. Considerando la natura impervia del luogo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo.

L’uomo, un dipendente della Rfi, che era sul carrello si è infortunato alla testa e all’addome. Dopo essere stato raggiunto, è stato così trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente le sue condizioni non preoccupano: per lui è stato disposto un codice giallo. Non è in pericolo di vita.