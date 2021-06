Scontro auto-moto sull'Aurelia a Finale: due giovani portati in ospedale - IVG.it

Finale Ligure. Si sono scontrati questa sera, pochi minuti dopo le 22, un’auto e una moto sulla via Aurelia a Finale.

Lanciato l’allarme, è subito scattata la macchina dei soccorsi che è giunta sul luogo dell’incidente con due ambulanze di Finale e l’automedica per soccorrere i due ragazzi che erano a bordo della moto e hanno riportato alcune ferite a causa dello scontro.

Fortunatamente le condizioni dei due giovani non appaiono gravi: per loro, dopo le prime medicazioni, sono stati disposti codici gialli e il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per accertamenti.