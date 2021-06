Scontro frontale tra un'auto e una moto a Carcare, ferito il centauro - IVG.it

Carcare. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 17 di oggi pomeriggio in via Barrili a Carcare: una moto da strada ed una Opel si sono scontrati frontalmente.

Secondo quanto riferito, per ragioni ancora da accertare il giovane al volante della moto avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, andando ad impattare contro l’auto che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo: la parte sinistra del “muso” dell’auto è andata distrutta, così come la parte anteriore della motocicletta.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Carcare ed i carabinieri.

Ad avere la peggio è stato ovviamente il centauro, che nell’urto avrebbe compiuto un “volo” di una decina di metri finendo sull’asfalto. Per fortuna durante i soccorsi il ragazzo è rimasto per tutto il tempo vigile e cosciente. E’ stato trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona. Il conducente dell’auto, soccorso da un’altra ambulanza della croce bianca carcarese, è stato trasferito all’ospedale di Valloria in codice verde.