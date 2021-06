Scontro frontale a Capo Noli, altro incidente a Borgio Verezzi: tre feriti - IVG.it

Noli/Borgio Verezzi. Due incidenti stradali nel primo pomeriggio di oggi nel ponente savonese.

A Capo Noli si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento: entrambi i conducenti sono rimasti feriti a seguito dell’impatto tra i due veicoli, che procedevano in direzioni opposte.

Il sinistro si è verificato intorno alle 14.15.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e della Croce Bianca di Finale Ligure: dopo le prime cure da parte dei sanitari sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non sono in gravi condizioni.

Viabilità bloccata nel tratto di Aurelia per consentire i soccorsi e per la rimozione delle vetture incidentate e dei detriti sparsi sulla carreggiata.

Altro incidente stradale, verso le 15.00 di oggi, a Borgio Verezzi, in via IV Novembre.

Stando a quanto riferito si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, anche in questo la dinamica e le responsabilità sono in fase di accertamento. Ad avere la peggio nell’urto tra i due mezzi il conducente del mezzo a due ruote, finito sull’asfalto.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi: il ferito, un uomo, è stato poi trasferito all’ospedale Santa Corona, per lui nessuna grave conseguenza.