Scontro auto-bici ad Albenga: ferita una donna - IVG.it

Albenga. Incidente stradale nel tardo pomeriggio all’altezza della rotonda che conduce al casello autostradale di Albenga.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una bici. Ad avere la peggio la donna in sella alla bicicletta, caduta a terra dopo l’urto con la vettura.

L’episodio si è verificato intorno alle 18.00.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e dell’automedica del 118. Dopo le prime cure da parte dei sanitari la signora è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ha riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, ma non è in pericolo di vita.