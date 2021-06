Scongiurato lo stop dell'acqua al campo nomadi: "Per l'allacciamento ci hanno chiesto 20mila euro" - IVG.it

Savona. Il temuto stop della fornitura dell’acqua per il campo nomadi della Fontanassa a Savona è stato scongiurato, almeno per ora. “Oggi l’acquedotto non dovrebbe interrompere il servizio” afferma il comandante della polizia municipale Igor Aloi.

Già nei giorni scorsi il sindaco Ilaria Caprioglio aveva chiesto di attendere che fossero attivati i nuovi contatori prima di provvedere allo stop della fornitura. “In merito all’erogazione dell’acqua, come avevo già comunicato anche alle associazioni, nei giorni scorsi mi ero attivata, attraverso un’opera di sensibilizzazione e coordinamento fra le parti, al fine di assicurare che la cessazione e la nuova fornitura avvenissero senza soluzione di continuità – evidenzia il primo cittadino – Tuttavia ricordo come l’amministrazione comunale non ha alcuna titolarità sull’attuale e le future utenze”.

I sinti avevano cercato di risolvere il problema chiedendo l’intestazione del contatore. “Ata ha comunicato precedentemente che per loro oggi sarebbe stato l’ultimo giorno del servizio – ricorda l’avvocato della comunità sinti Gabriella Branca – e che quindi, se avessero voluto fare il passaggio, avrebbero dovuto pagare per l’allacciamento una cifra molto elevata”. “Stamattina sono venuti i tecnici di Acquedotto per un sopralluogo, procedere con i nuovi allacci costa 20mila euro” spiegano i sinti e Gianmaria Pace.

Da anni, infatti, la fornitura dell’acqua è garantita da un allaccio all’acquedotto che sarebbe a disposizione della protezione civile il cui contatore è intestato ad Ata SpA, l’azienda partecipata all’85% dal Comune di Savona. Il pagamento delle somme dovute al consumo dell’acqua, quindi, era a carico del Comune.

L’azienda che gestisce l’acquedotto aveva sollecitato al pagamento, altrimenti avrebbero provveduto a interrompere il servizio. Lo aveva detto Gianluca Tapparini, amministratore unico di Ata. “Sono stati avvisati a inizio giugno – ha spiegato il comandante della polizia municipale Igor Aloi -. I sinti dovrebbero provvedere autonomamente a cambiare titolare dell’utenza e munirsi di contatori propri per poter pagare il servizio di cui usufruiscono”.

Infatti, il nuovo regolamento del campo nomadi adottato il 29 aprile dal consiglio comunale di Savona prevede all’art. 5 comma 1p che gli abitanti della zona debbano “provvedere al diretto pagamento dei consumi delle utenze della piazzola assegnata in base ai contratti direttamente stipulati dagli autorizzati”.

Una settimana fa si ricorda il discusso sgombero dell’area dei container abusivi e delle strutture non autorizzate. Erano 35 le persone che dovevano essere ricollocate, tra cui diversi minorenni ed anche una bambina con disabilità.